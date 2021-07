Sabato 17 Luglio 2021, 23:26

Conte non parla come Di Maio e Di Maio non parla come Conte. Il leader in pectore di M5S: «Non lasceremo che le nostre riforme siano cancellate». L’ex capo politico e ministro degli Esteri: «Va trovata una mediazione sulla riforma della giustizia». Uno è duro, l’altro è trattativista. E comunque parte la nuova fase, con lo statuto che sarà votato il 2 e 3 agosto sulla piattaforma SkyVoteCloud (contiene la rinuncia al vaffa perché «l’aggressività verbale è violenza», si legge nel capitolo «Cura delle parole» e dunque Berlusconi non sarà più lo «Psiconano» e Renzi non più l’«Ebetino di Firenze») ma in M5S c’è Conte che è di lotta e di governo e molti altri sono di governo e di governo. L’ex premier che sta per essere incoronato presidente M5S fa il bellicoso («Non mollerò di un centimetro») sia sulla giustizia («No all’impunità») sia sul reddito di cittadinanza («Guai a chi lo tocca») e promette «nuova linfa»: «Non rinunceremo mai alla nostra identità». Ovvero anche alla legge spazzacorrotti. Quando l’ex premier, domani o dopodomani andrà a dire queste cose a Draghi, se avrà il coraggio di dirgliele con questa nettezza, si troverà di fronte un silenzio con sorriso che significa: io continuerò a fare come mi pare, se ci state bene, sennò andrò avanti lo stesso. Anche perché un bel pezzo di M5S sembra più draghista che contista. Nello statuto che sarà votato agli inizi di agosto. «Il Presidente - così c’è scritto - è l’unico titolare e responsabile della determinazione e dell’attuazione dell’indirizzo politico del MoVimento», nonché «il rappresentante politico dei 5 Stelle in tutte le sedi». Inoltre «dirige e coordina la comunicazione delle attività del MoVimento e degli eletti».

Conte lancia il nuovo statuto M5S: «Non accetteremo soglie di impunità. Il Reddito va migliorato»

I poteri - E ancora: «Il presidente è eletto mediante consultazione in Rete, resta in carica per 4 anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi». E’ quello che Conte voleva e lo ha avuto. Se non fosse che il comitato di garanzia se qualcosa non va può intervenire e defenestrare il Presidente e comunque il Garante cioè Grillo (a cui comunque è stato tolto il diritto alla parolaccia) «è interprete non sindacabile delle norme». Ovvero «non vi libererete mai di me», come Beppe disse ai suoi parlamentati tempo fa. E’ vero che decidere le candidature spetterà al Presidente, ma i big del movimento, a cominciare da Grillo, non ci metteranno bocca? Ma figuriamoci. «Non ho creato i 5 stelle per regalarli a Conte», ripete ancora Grillo. Gli stessi tre vicepresidenti che Conte si sceglierà risponderanno al bilancino (la Appendino grillina, Patuanelli contiano ma piace a tutti e idem la Taverna i nomi più gettonati) e così il Comitato nazionale. Intanto si dicono tutti contenti («Conte ha tutto il mio sostegno», esulta Di Maio) e la Raggi è tra i più lieti: «Ripartiamo insieme, per portare avanti il cambiamento. Grazie Conte, grazie Grillo».

M5S: Di Maio: «Conte ha tutto mio sostegno, è un uomo di mediazione»

Il porta a porta - Con il nuovo statuto anche il nuovo logo. Che con la predominanza del colore rosso dà un’indicazione chiara: alleanza a sinistra. Più colore vermiglio e in basso la data 2050 che sta tanto a cuore a Grillo, ecco il simbolo. Nel quale le vecchie 5 stelle, che simboleggiavano acqua, ambiente, trasporti, connettività, sviluppo, ora significano altro nel progetto dell’avvocato (del popolo?): beni comuni, «economia integrale», giustizia sociale, innovazione tecnologica, economia eco-solidale di mercato. Con questo bagaglio, promette Conte su Facebook visto che per ora non ha fatto un evento di lancio della propria leadership, «girerò le piazze d’Italia e mi fermerò a discutere davanti alle case di tutti».