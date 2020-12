Conte: «Scuole riaperte il 7 gennaio, didattica a distanza al 50 per cento»

La riapertura delle scuole non andrà oltre il 7 gennaio. «Con le prefetture a livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni flessibili» per il rientro dopo la Befana. «Ho raccomandato perché ci sia un'apertura differenziata scuola per scuola, paese per paese. Nel segno della flessibilità: è l'unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano anche sui trasporti». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista a Porta a porta. «Dobbiamo ripartire con la didattica al distanza almeno al 50% per le scuole superiori di secondo grado, con il massimo di flessibilità».

APPROFONDIMENTI ITALIA Conte ospite a Porta a Porta: «Covid? Mai pensato di non... LO STUDIO Variante inglese, allarme Oms: «Più facilmente... IL VADEMECUM Natale, cenone a casa: niente cin-cin, abbracci e poesie dei bambini.... IL VADEMECUM Decreto Natale, le otto regole per uscire di casa senza rischiare le...

L'emergenza Covid

Mai pensato di non farcela nell'emergenza Covid? «Di non farcela no», ha replicato il premier durante l'intervista, «però ci sono stati momenti molto difficili soprattutto all'inizio», «è stato difficile prendere le prime decisioni, le zone rosse, il lockdown» e «quando abbiamo cominciato a vedere i decessi per me è stato un momento particolarmente sofferto».

Recovery

«La task force, come struttura centralizzata che avrebbe sopravanzato e prevaricato i ministeri, è stata superata perché non è mai esistita. Una struttura di monitoraggio ce la chiede l'Europa, è prevista a pagina 36 delle linee guida dell'Ue per aggiornare l'Europa. Avremo migliaia di cantieri: pensare che non ci sia una struttura di monitoraggio è impensabile», ha poi aggiunto il presidente durante l'intervista parlando della struttura per il Recovery plan. Sul Recovery «non possiamo permetterci di ritardare. Per questo ho invitato le delegazioni ad affrettare l'esame della documentazione e ritrovarci tra Santo Stefano e capodanno per andare avanti ed avviare poi il confronto con le parti sociali. Non dobbiamo indugiare oltre», sostiene Conte.

La crisi

«Non dico che aria di crisi non c'è stata: dico semplicemente che la crisi non è nelle mie mani. In questi giorni ho parlato poco ma ho sempre chiarito che si va avanti se c'è la fiducia di ciascuna forza che sin qui ha sostenuto la maggioranza. Ho dimostrato in mille occasioni che sono qui a lavorare per l'interesse del Paese», ha sottolineato Conte parlando della situazione della maggioranza di governo. «Se le forze politiche mi chiedono sostituzioni, di rinnovare la squadra, se ne parla e si valuta come, se e perché. Ho fatto un incontro con le forze politiche e tutti si sono sfilati, mi hanno detto che non c'è questa necessità. Se mi verrà detto che c'è, la valuteremo insieme», sostiene il premier. «Portiamo rispetto a chi dall'inizio della pandemia ha affrontato crisi mai vista prima», aggiunge.

Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA