Governo, Italia Viva: «Conte si accordi con noi o si dimetta»

«O un accordo con Renzi o Conte si dimetta». Lo comunicano fonti di Italia Viva. Il muro contro muro cercato da Conte - in sponda con Zingaretti e Franceschini - appare ogni giorno più inspiegabile - sottolineano - Se davvero Conte non riuscisse a portare a casa i responsabili, ed è difficile immaginare che il tentativo riesca, per il Premier ci sarebbero solo due strade.

Il premier Conte non cerca nuove maggioranze anche perchè non è facile

Conte da Mattarella: anche se Renzi strappa in Senato ho i numeri

O un accordo con quel Renzi che fino ad oggi è stato attaccato dalle veline di Chigi e direttamente dal premier o le dimissioni, spiegano. «Più ci attaccano più significa che abbiamo vinto» assicura ai suoi - secondo le stesse fonti Matteo Renzi.

Ultimo aggiornamento: 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA