Conte: «Domani sera Cdm per ok al Recovery, dobbiamo correre». Iv: «Prima 24 ore per leggere il testo»

Ancora tensione nella maggioranza, alla vigilia del Cdm che dovrebbe dare il via libera al Recovery Plan. La caduta del governo Conte non sembra più inevitabile ma Matteo Renzi non intende mollare la presa. «Domani sera dobbiamo fare il Consiglio dei ministri per approvare il Recovery plan», dice il premier al Tg3 sottolineando che «dobbiamo correre. Lavoriamo per costruire, il momento è così difficile che dobbiamo mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini». Iv assicura «fiducia istituzionale» al premier, ma insiste per vedere le carte.

Chiede il ministro Elena Bonetti «Quando arriva il documento, dato che lo vorrei leggere prima di entrare in Consiglio dei Ministri e poterlo approvare? Noi abbiamo chiesto almeno 24 ore, disponibili a lavorare giorno e notte, perché almeno 24 ore per decidere i prossimi 30 anni del Paese, si devono prendere». Il tono è polemico: «Alle nostre richieste e proposte abbiamo delle risposte annunciate tramite o veline ai giornali o post su Facebook, io alzo le mani. La politica non si fa nè tramite veline, nè con i post su Facebook. Vorrei vedere un documento chiaro in cui si definisce la governance della gestione di un progetto che coinvolga i ministri; vorrei vedere un documento chiaro che dica quale visione, come si vogliono spendere i soldi. Io questo documento non l'ho ancora avuto». Il documento del Recovery «non sempre arriva tramite pec, forse girerà anche tramite WhatsApp. Diciamo che le procedure rigorose non sempre vengono rispettate. Mi è capitato di leggere notizie che riguardavano le scelte del Governo prima dai giornali che averle ufficialmente dai canali istituzionali».

