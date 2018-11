Conte alla Camera: via a piano straordinario contro dissesto idrogeologico

Un piano straordinario contro il dissesto idrogeologico. Lo ha annunciato durante il question time alla Camera il presidente del Consiglio Conte che ha anche assicurato che il prossimo consiglio dei ministri che si riunirà domani «dichiarerà lo stato di emergenza per tutte le regioni che lo hanno chiesto».



LEGGI ANCHE Meteo, arriva l'alta pressione africana: da domenica una settimana "estiva"



«Rinnovo la vicinanza e la solidarietà a tutto il territorio colpito dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul Paese. Nel complesso si contano purtroppo 29 morti accertate e ancora un disperso. La risposta della protezione civile e dei soccorsi è stata immediata. Diversi ministri e io stesso ci siamo recati sui luoghi coinvolti e da subito siamo stati a lavoro, di concerto con la protezione civile e le regioni coinvolte», ha detto il premier.



Il piano straordinario contro il dissesto idrogeologico verrà presentato dal governo entro la fine del mese e «costituirà l'occasione per la programmazione e il coordinamento dei progetti da mettere in cantiere per porre in sicurezza il territorio e contro dissesto idrogeologico», ha spiegato annunciando che un piano di investimenti verrà specificato per questo piano straordinario. LEGGI ANCHEIl piano straordinario contro il dissesto idrogeologico verrà presentato dal governo entro la fine del mese e «costituirà l'occasione per la programmazione e il coordinamento dei progetti da mettere in cantiere per porre in sicurezza il territorio e contro dissesto idrogeologico», ha spiegato annunciando che un piano di investimenti verrà specificato per questo piano straordinario.

«Occorre ribadire al fine di garantire gli interventi programmatici per la lotta al dissesto idrogeologico che il disegno di legge di bilancio prevede già il finanziamento per interventi strutturali contro il dissesto idrogeologico. In un fondo del ministero dell'Economia, come ho già anticipato, ci sono 900 milioni per il triennio».



I fondi che verranno stanziati dal Cdm serviranno «non solo per le emergenze ma anche per la prevenzione del dissesto idrogeologico», ha proseguito.



Il capo del governo gialloverde ha poi affrontato il tema Ischia: «A Ischia ci sono 28 mila domande di condono di oltre 20 anni fa. Per il terremoto ci sono 1100 case danneggiate: il decreto dispone di esaminare le istanze avviate molti lustri orsono e ha disposto solo la definizione» relativa. Laddove per le case da regolarizzare «ci siano vincoli idrogeologici o altri vincoli la regolarizzazione non andrà concessa e si dovrà procedere alla demolizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA