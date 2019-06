Sblocca cantieri, appello di Conte alla Lega: poco tempo, rischio caos

A poche ore dal suo discorso Giuseppe Conte è costretto a lanciare un nuovo appello. Stavolta il tema è lo sblocca cantieri che rischia di decadere con tutta una serie di problematiche, compresa la decadenza delle norme per i terremotati. «Faccio un appello alla Lega: il tempo è poco, mi raccomando», sono le parole del presidente del Consiglio.

Il rischio del voto a settembre e lo spettro di un'estate di campagna elettorale

«Il super-emendamento rischia di creare il caos», ha detto il premier al suo arrivo a Torino per la bilateriale tra Italia e la Commissione europea per delineare nuove misure contro l'inquinamento dell'aria in merito all'emendamento della Lega sul Codice degli Appalti. «Ieri c'è stato ancora un vertice a Palazzo Chigi, ormai è pubblico questo super-emendamento degli amici della Lega. Ho cercato di far notare che mancano pochi giorni per la conversione», aggiunge Conte, sottolineando che «è un emendamento che mette in discussione tutto un impianto».

«Con gli amici della Lega ci abbiamo lavorato per mesi, raccogliendo tutte le istanze del mondo dei portatori interesse - osserva il presidente del Consiglio -. Da 30 anni faccio il giurista e questo super-emendamento non l'ho capito, dal punto di vista tecnico rischia di creare il caos normativo. So che in sostanza, volendo congelare l'attuale Codice degli Appalti, propone una improbabile reminiscenza del vecchio codice, che è ormai abrogato, quindi davvero ci avviamo a un caos».

«Non metto in discussione la buona fede degli amici della Lega - aggiunge -. Il super-emendamento ha portato con sé oltre 400 emendamenti, siamo a pochi giorni dalla conversione, dobbiamo passare alla Camera. Faccio un appello alla Lega - ribadisce - in questo decreto c'è tanto lavoro, ci sono le norme sui terremotati. Mi raccomando...».



