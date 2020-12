Conte, nuovo Dpcm Natale: «Spostamenti vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Coprifuoco alle 22»

Il premier Giuseppe Conte in diretta annuncia le misure del nuovo Dpcm Natale in conferenza stampa a Palazzo Chigi: «Spostamenti vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Coprifuoco alle 22. Vietati tutti gli spostamenti tra Regioni anche per raggiungere le seconde case - dice il presidente del Consiglio -. Abbiamo riportato l'Rt a 0,91, c'è un calo di accessi ai pronto soccorsi, continuando così nel giro di due settimane, vicino alle feste, tutte le Regioni saranno gialle».

Natale e Capodanno

«A Natale, Santo Stefano e primo gennaio saranno vietati anche gli spostamenti da un Comune all'altro», conferma il presidente del Consiglio. «In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni ma solo una forte raccomandazione - dice Conte -: non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni» del Natale e Capodanno. «La cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani». Sarà un Natale diverso dagli altri, dice il premier Conte, ma non meno sentito, chiarendo che la strada per uscire dall'emergenza Covid è ancora da costruire e che bisogna attendere, dal prossimo anno, le cure monoclonali e i vaccini.

Scuola: ritorno in classe dal 7 gennaio

Dal 7 gennaio ripartirà la didattica in presenza, nelle aree rosse e arancioni dalle 5 alle 22 bar e ristoranti potranno fare servizio da asporto, ha confermato il premier Conte.

Hotel aperti, il 31/12 dopo le 18 servizio in camera

«Gli alberghi rimangono aperti ma il 31 sera non sarà possibile veglioni o cene: i ristoranti chiuderanno alle 18 e poi solo servizio in camera - dice Conte -. Non vogliamo limitare shopping natalizio, abbiamo deciso di far partire il piano Italia cashless».

Il premier Conte ha anticipato nel pomeriggio di oggi il nuovo Dpcm Natale, sostenendo che con le Regioni è stata svolta una riunione chiave, nella quale il premier dice di aver raccolto delle osservazioni. Da quanto emerso dalle parole del governatore della Liguria Giovanni Toti, le Regioni resteranno zona gialla per tutte le vacanze natalizie, e gli unici spostamenti extra Comune consentiti dal nuovo Dpcm sul Covid, nelle giornate del 25 e 26 dicembre, e il primo gennaio, saranno quelli per «l'assistenza ai familiari in difficoltà». Il via libera a tali spostamenti, dunque, dovrebbe essere inserito nelle 'faq' d'interpretazione del nuovo Dpcm.

Conte: «Dispiaciuto per falsi attacchi a me e alla mia compagna»

«Ha ricevuto attacchi personali anche la mia compagna Olivia Paladino - dice il premier Conte -, mi spiace molto: è stato detto che il 31 ottobre saremmo stati a cena in un ristorante dopo che avevo firmato un Dpcm per la chiusura dei ristoranti, è falso e diffamatorio. L'ultima volta che siamo stati al ristorante è stato il 25 settembre. Un esponente di Fdi mi accusa per un uso improprio della scorta, è completamente falso: la mia compagna non ha preso l'auto di scorta, non ho mandato la scorta, la scorta era lì per me, era in attesa che scendessi. L'uomo della scorta è intervenuto perché ha visto concitazione e trambusto».

Conte: «Con le Regioni passaggio chiave»

«Ho partecipato alla conferenza delle Regioni - ha detto il pèremier Conte intervenendo a un incontro in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità -: era un passaggio chiave perché abbiamo definito con loro e raccolto le loro osservazioni sulla bozza del Dpcm per gestire la pandemia nelle prossime settimane con particolare attenzione al periodo natalizio».

Covid, oggi 23.225 nuovi casi. I morti sono 993, mai così tanti

Matteo Bassetti: «Bisogna vaccinare anche chi ha avuto l'infezione da coronavirus»

Il premier Conte in diretta da Palazzo Chigi

Toti: «Regioni resteranno gialle per tutte le vacanze natalizie»

Da quanto appreso dal Governo per le Regioni «non ci sarà alcuna possibilità di uscire dalla fascia gialla di rischio covid fino alla fine delle vacanze natalizie». Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlande dell'emergenza coronavirus. «La riapertura serale dei ristoranti non sarà possibile. Si perde un'occasione per dare un pò di respiro alle famiglie e di fiato all'economia. Non comprendo che possibilità in più ho di infettarmi a pranzo o a cena, così come a messa alle 22 o alle 24?». «C'è qualcosa di oscuro nel comportamento del virus e da parte del Governo», dice Toti.

Gli unici spostamenti extra Comune consentiti dal nuovo Dpcm sul covid il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio saranno quelli per «l'assistenza ai familiari in difficoltà». Lo riferisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlando del prossimo Dpcm. Il via libera a tali spostamenti dovrebbe essere inserito nelle 'faq' d'interpretazione del decreto.

