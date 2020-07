Virus, asse Conte-Sanchez: «Recovery fund entro luglio»

Coronavirus, sicurezza, Mes. Tanti i temi affrontati nell'incontro tra Giuseppe Conte e il premier spagnolo Pedro Sanchez a Madrid. «Dobbiamo affrontare questa nuova fase della pandemia consapevoli che siamo più preparati. Anche noi abbiamo potenziato, come la Spagna, la risposta del sistema sanitario. Abbiamo fatto milioni di controlli, abbiamo lavorato ad un piano di monitoraggio molto sofisticato. Credo che l'Italia non sia più nella condizione di poter prefigurare una chiusura delle attività«, afferma Conte.

Poi torna a parlare sul Mes. La «mia posizione non cambia, non credo che sia corretto dire ora lo prendiamo o no. Lo dicevamo anche con Sanchez, c'è un ventaglio di strumenti non ancora attivo, ci sono ancora passaggi procedurali» affinché vengano «resi disponibili. Ora sarebbe ideologico dire 'lo prendo, non lo prendo. Io ho già detto - aggiunge - che ci aggiorneremo costantemente sulla situazione della nostra finanza pubblica, quando avremo terminato il negoziato valuteremo ciò che conviene e ciò che non conviene, non in astratto ma concretamente. Ci metteremmo attorno a tavolo e porteremo la nostra proposta che sarà condivisa con il Parlamento, ma illustrando pro e contro i singoli strumenti. Credo che non ci sia approccio più corretto, trasparente e utile».



Il premier spagnolo Sanchez aggiunge: «Questa emergenza sanitaria si traduce in emergenza economica e sociale. La risposta deve essere nazionale, ma anche europea. Sugli strumenti come il recovery fund serve «una risposta comune che venga dall'Europa. Non può esserci un altro momento per l'accordo oltre luglio».

SICUREZZA «Il governo sta già lavorando ad una modifica dei decreti sicurezza. Lo abbiamo scritto nel progetto su cui ho chiesto la fiducia al Parlamento. C'è già un'intesa di massima tra le forze politiche, con i capigruppo concorderemo il piano, anche perché il Parlamento sta lavorando tantissimo, ma siamo pronti a portare in Aula un dl in cui potenzieremo quella che è la sicurezza. Il che non significa perseguire persone deboli, ma creare condizioni perché tutti possano rispettare le nostre leggi».

Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA