Conte in Aula: «Confusione sui social no a nuovo lockdown da agosto»

​Il premier Giuseppe Conte riferisce stamani alla Camera sulla proroga dello stato di emergenza per la crisi seguita alla pandemia da Covid19: «Il coronavirus non ha completamente esaurito i suoi effetti». Conte parla tra i ministri Boccia, Speranza, Bonafede e Azzolina. «La pandemia purtroppo ancora oggi non ha completamente esaurito i suoi effetti, seppure, questo non sfugge alla comunità nazionale come al governo, in misura contenuta e territorialmente circoscritta», dice il premier in Aula.

Conte: Confusione sui social, no a nuovo lockdown»

«Se non si condivide la necessità di prorogare l'emergenza lo si dica in modo franco al governo ma non si faccia confusione sulla popolazione, perché oggi sui social c'è qualche cittadino convinto che prorogare lo stato d'emergenza significhi rinnovare il lockdown dal primo agosto. Non è affatto così». Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera. Conte: «Cauto livello di guardia» «Manteniamo un cauto livello di guardia, non intendiamo introdurre misure restrittive. Vi posso assicurare che da parte del Governo, mia personale, di tutti i ministri non vi è nessuna intenzione di drammatizzare, né di alimentare paure ingiustificate nella popolazione. La scelta di prorogare lo stato di emergenza non è affatto riconducibile alla volontà di voler creare una ingiustificata situazione di allarme». Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera. E ribadisce che non c'è intenzione di adottare «nuove misure restrittive ma, se del caso, confermare quelle misure precauzionali minime che ci stanno consentendo di convivere con il virus». Ieri in Senato la risoluzione della maggioranza, a favore della proroga fino al 15 ottobre, è stata approvata con 157 voti a favore, 125 contrari e 3 astenuti.

