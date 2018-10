Conte in India difende il sistema-Italia: «Non temete, investite nel nostro Paese»

Prima la Russia, poi l'India. Giuseppe Conte nelle ore cruciali della manovra e nel giorno della nuova lettera Ue all'Italia tenta di allargare le partnership extra-Ue del governo giallo-verde. Con un concetto, che il premier ribadisce a New Delhi: «l'Italia non è ai margini ma lavoriamo perché le sia riconosciuto un ruolo da protagonista». E a testimonianza dell'impegno del premier c'è un dato: Conte, stretto tra i vertici decisivi sulla legge di bilancio, non rinuncia a recarsi a New Delhi in una visita che, grazie anche ai fusi orari, lo tiene lontano da Roma solo per un giorno.

Nonostante lo slittamento del suo arrivo in India Conte non cambia la sua agenda: il capo del governo vede prima il primo ministro Narendra Modi alla Hyderabad House, quindi interviene con il suo omologo all'Italy-India Technology Summit, vetrina per l'hi-tech nostrano in settori chiave come istruzione, Ict salute, aerospazio, infrastrutture. E, prima di rientrare, incontra le aziende italiane presenti (da Piaggio a Banca Sella, da Enel Green Power a Danieli) alle quali ribadisce la bontà della manovra assicurando che lo stop al Pil certificato da Istat era «previsto». «Dobbiamo sfruttare il consenso politico per migliorare il Paese, il governo vi sostiene» spiega Conte.

L'accoglienza a New Delhi è «calorosa», sottolineano sia il premier italiano sia il suo omologo indiano, in uno scambio di tweet. Conte viene salutato con la sciarpa bianca del buon auspicio e con la decorazione, al centro della fronte, del tradizionale «bindi», il terzo occhio. Poi, in un faccia a faccia di ben oltre un'ora, parla con Modi del rafforzamento - nonostante le barriere doganali e burocratiche indiane - della partnership economica e di quello della collaborazione in cultura, formazione, ricerca. E i due premier sottolineano come tra Roma e New Delhi sia possibile un'asse per un «multilateralismo davvero equo ed efficace» che i due governi possono stringere in vista del G20 di fine novembre. «Rispetto dei diritti umani e condizioni di vita dignitose sono due valori che Italia e India condividono», spiega Conte al partner indiano, che a sua volta assicura: «cooperiamo in Ricerca e Innovazione per affrontare le sfide globali». Con un'appendice, che lo stesso premier sottolinea a India Today: il governo punta a far rientrare, dopo il caso AugustaWestland e gli anni gelidi della vicenda marò, il gruppo Leonardo nel cruciale mercato della Difesa indiano. «Possiamo contribuire in modo significativo al "Make in India" e Leonardo ha allineato le sue strategia ai principi dei diritti umani, dell'ambiente e dell'anti-corruzione

, sottolinea il premier.

Non manca, nella missione di sistema di Conte, l'invito agli investitori indiani:

on siamo solo un Paese Ue ma abbiamo una combinazione di elevata qualità, capacità di programmazione e design

, spiega al Tech Summit, prima di affrontare l'incontro forse più delicato: quello con il vicepresidente di Confindustria Giulio Pedrollo e con un tessuto di aziende che, sulla manovra, continua a mostrarsi scettico. Ma a loro Conte intende sottolineare di fatto un principio: il governo M5S-Lega, nonostante la tempesta sulla manovra, non intende smantellare il sistema Italia e la sua presenza nel mondo.

