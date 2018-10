Conte, rinviata la partenza per l’India: il premier impegnato sulla manovra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Slitta di qualche ora la partenza di Giuseppe Conte alla volta dell’India. Il premier ha deciso infatti di restare a Roma anche questo pomeriggio per partecipare a un vertice sulla manovra di bilancio. Un dossier che Conte vuole seguire personalmente visto che da qui a una decina di giorni la Commissione europea attende una risposta da Roma dopo la bocciatura senza appello della legge di bilancio. Dai mercati arrivato notizie positive: lo spread ha aperto in forte ribasso dopo che l’agenzia di rating Standard & Poor’s venerdì scorso non ha proceduto a un declassamento del nostro debito, rimitandosi a fornire uan previsione negativa per i prossimi mesi. IL calo del differenziale con i Bund tedeschi dà anche ossigeno al sistema bancario, alle prese con i tassi più alti. A pesare sul calo dello spread probabilmente anche le voci che parlano di una possibile rimodulazione del reddito di cittadinanza e di “quota 100” per andare in pensione e il vertice domenicale tra Conte, Matteo Salvini e Luigu Di Maio in cui è stato formalmente preso dal governo l’impegno di intervenire immediatamente in caso di sofferenze bancarie.