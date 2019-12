Se alla cena di governo si beve soltanto l'acqua

La foto della tavolata dei ministri l’altra sera, nel ristorante prediletto dal premier Conte, l’Arancio d’oro, svela un particolare importante. Da una parte siedono quelli che bevono acqua liscia e dall’altra parte della tavola quelli che bevono acqua frizzante. E il vino? Non c’è, almeno nel momento della foto. E questa assenza del vino, tra politici che hanno la responsabilità di un Paese, non piacerebbe a nessuno nella grande letteratura e ai piani alti della cultura europea e occidentale. Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. (Charles Baudelaire). Per me l’acqua, se è buona, serve solo per lavare i piatti. (Carlo Porta). Astemio. Un debole che cede alla tentazione di negarsi un piacere. (Ambrose Bierce). Le persone che non bevono hanno paura di rivelare se stesse. (Humphrey Bogart). Ecco, il governo rosso giallo il prossimo Natale, se ancora esisterà questa squadra, si faccia un goccetto. Anzi più di uno.