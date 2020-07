Conte: «Ripartire dalle donne per la crescita dell'Italia»

«Dobbiamo ripartire dalle donne per intraprendere un nuovo percorso di crescita in Italia». Il premier Conte prima di partire per Bruxelles si ferma alla Gnam per partecipare all'evento organizzato dalla ministra delle Pari Opportunita Elena Bonetti: la presentazione del documento elaborato dalla task Force femminile voluta dalla ministra. Nella Galleria, tra le sedie distanziate, ci sono anche le ministre Azzolina, Catalfo e Pisano, e il ministro Bonafede. «Ci tenevo a intervenire a questo evento - ha detto Conte - So che vi siete impegnate molto. A dispetto di qualche opinionista che ci aveva contestato di avere istituito tante task-force, questa era necessaria. Ci confrontiamo con una sfida epocale. Dobbiamo avere l'ambizione di ripartire dalle donne e con le donne per costruire un nuovo percorso di crescita. Lasciamo spazio alle donne in questo pianeta, solo così abbiamo più possibilità di salvarlo». Tanti i suggerimenti elencati nel documento.

LEGGI ANCHE SOS a Conte per nominare donna presidente Agcom, «necessario per abbattere pregiudizi nel Paese»

«Sono in piena sintonia con il lavoro che stiamo conducendo. Buona parte di questi progetti li possiamo riassumere sotto la formula; empowerment femminile. Nel divario salariale scontiamo ancora un gender gap, ci sono proposte di legge in parlamento per ridurre questa disparità. Una battaglia che potrà essere condivisa da tutti. L'apporto delle donne è fondamentale in questo momento, non ci possiamo permettere di tornare alla normalità. Ecco allora che con i vostri contributi possiamo reinventare modelli di vita stravolti dalla pandemia. Dobbiamo essere ambiziosi, elevare l'asticella. Il ruolo delle donne è un pilastro che ci consentirà di tradurre gli obiettivi in traguardi concreti. Il disegno di legge sul family act sarà assolutamente in linea con una riorganizzazione ampia e organica di una politica a sostegno della famiglia. Le donne hanno sofferto e stanno soffrendo di più, quando si tratta di subire sacrifici è la donna il.soggetto più vulnerabile nella nostra società. La dimensione dell'effettività dei diritti è quello che conta di più e da questo punto di vista c'e molto da fare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA