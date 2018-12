Conte a pranzo in una coop di disabili: «Un piacere essere ospite qui»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scelto oggi di ricordare la giornata internazionale della disabilità mantenendo una promessa fatta: un pranzo in un ristorante gestito a Roma da una cooperativa in cui lavoranopersone con disabilità. «Ho pensato che oggi fosse il giorno giusto per rispettare una promessa che avevo fatto mesi fa quando sono venuto in visita a Sant'Egidio e mi avevano parlato di questa iniziativa» dice uscendo dal ristorante di Trastevere «Trattoria degli amici».«Questo ristorante è gestito da una cooperativa sociale che fa lavorare 12 persone con disabilità intellettiva. Mi è venuto in mente che oggi poteva essere il giorno giusto per rispettare una promessa che avevo formulato qualche mese fa quando sono venuto in visita alla Comunità di Sant'Egidio e mi avevano detto di questa iniziativa che non conoscevo. Mi era rimasto sempre in mente il ricordo di questa promessa e oggi, che è il giorno della disabilità, ho invitato i miei collaboratori a mangiare in questo ristorante» dice il premier lasciando il locale di Trastevere con un auspicio: «Mi piacerebbe che si possa diffondere questo messaggio su questa iniziativa affinché ne possano nascere anche delle altre» . Il presidente del Consiglio ha quindi ringraziato il personale per le buone pietanze ed un servizio «veloce ed impeccabile»