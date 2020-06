Conte: «Valutiamo riduzione dell'Iva». Stasera la diretta dagli Stati Generali

«Stiamo discutendo in questi giorni dell'ipotesi di ridurre un po' l'Iva perché potrebbe dare una spinta alla ripresa dei consumi: è un fatto di fiducia», ha detto ieri il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda di alcuni cittadini ricevuti agli Stati generali in rappresentanza di alcune categorie produttive. Il video è stato pubblicato oggi sulla pagina Facebook del premier che stasera alle 20,30 sarà in diretta per la conferenza stampa conclusiva dell'evento a Villa Pamphili a Roma.

LEGGI ANCHE Inps, il presidente Tridico: «La cassa integrazione? Non l'hanno ricevuta 25mila persone»

Ultimo aggiornamento: 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA