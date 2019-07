Conte al Senato su Lega e fondi russi: Salvini non mi ha dato informazioni DIRETTA

Giuseppe Conte si presenta in Senato per l'informativa sul caso dei fondi russi alla Lega e precisa: «Non ho ricevuto informazioni dal ministro competente».







Quindi Conte spiega: «Salvini è stato presente a Mosca anche il 15 luglio 2018 per la finale del mondiale di calcio e il 16 luglio 2018 per l'incontro con le controparti russe. In quella occasione fu notificata alle controparti russe dalla nostra ambasciata la composizione della delegazione italiana su indicazione del protocollo del ministero dell'Interno: la delegazione ufficiale comprendeva anche il nominativo del signor Savoini».



Parlando al Question Time alla Camera, Conte tra le prime cose ha spiegato il suo sì alla Tav : «Ciò che non siamo riusciti ad ottenere è la ridiscussione dell'opera e questo a causa della ferma decisione della Francia di proseguire nella realizzazione» della tratta, ha spiegato.

Questo è stato l'elemento decisivo che ha pesato nella mia valutazione

perché una decisione unilaterale dell'Italia

avrebbe costi ingenti per le casse dello Stato e quindi chiare ripercussioni negative

.

Il nodo Autonomia. «Siamo consapevoli della centralità del Parlamento» nell'iter delle Autonomie. Ritengo che il Parlamento non debba essere coinvolto solo al termine del procedimento con un'alternativa del prendere e lasciare, le Camere devono assumere un ruolo primario prima della sottoscrizione dell'intesa

.

«Quando si ha a che fare con accordi internazionali tra due Paesi, già ratificati da entrambi i Parlamenti, si hanno infatti due strade per venir meno alla precedente intesa: o si raggiunge un nuovo accordo bilaterale - strada che, come ho detto, ho perseguito fino alla fine - oppure si denuncia l'accordo con una decisione unilaterale. Decisione unilaterale, però, che avrebbe costi ingenti per le casse dello Stato e quindi chiare ripercussioni negative. E da qui la mia affermazione che oggi - a queste condizioni, cioè senza un accordo con la Francia - fermare l'opera sarebbe più svantaggioso che realizzarla», spiega Conte esplicando in Aula di voler chiarire quanto annunciato ieri nel video da Palazzo Chigi sul Tav.