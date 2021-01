Conte oggi al Senato Diretta Sfida finale: al premier basta ​la maggioranza semplice per non cadere

Il premier Giuseppe Conte è stamani al Senato per le comunicazioni sulla situazione politica, forte del risultato ottenuto ieri alla Camera, 321 sì alla fiducia, oltre la maggioranza assoluta, ma qui il passaggio per il suo governo sarà più delicato. Alla prima prova dell'Aula Italia viva si è astenuta, 259 i contrari. Ieri hanno votato sì cinque deputati ex M5S, il dissidente Andrea Colletti e l'azzurra, ora ex, Renata Polverini.

Ieri il presidente del Consiglio ha chiesto di voltare pagina, appellandosi ai «volenterosi» di area europeista, impegnandosi per una nuova legge elettorale in senso proporzionale. Per il Pd «la maggioranza assoluta è un fatto politico importante». Matteo Renzi: «Maggioranza risicata, tra due mesi sono daccapo». Il centrodestra continua a sperare nel voto anticipato o in un'alternanza in corsa.

Conte siede ai banchi del governo. Accanto a lui ci sono i ministri Franceschini, Speranza, Guerini, Bonafede, Di Maio, Lamorgese, D'Incà e Amendola. L'Aula è piena. Ai loro posti si notano, tra gli altri, Matteo Salvini e Matteo Renzi.

Il dibattito, le dichiarazioni di voto e la votazione

Dopo l'intervento di Conte, si terrà un dibattito che impegnerà l'Assemblea di Palazzo Madama fino alle 12.30: riprenderà alle 13.30 fino alle 16.30. Dopo un'ora di pausa per la sanificazione dell'Aula, Conte replicherà intorno alle 17.30, dopodiché per un'ora e mezza circa ci saranno le dichiarazioni di voto. La votazione di fiducia dovrebbe avere inizio intorno alle 19.30 e dovrebbe concludersi intorno alle 20.30.

Un minuto silenzio ed applauso per Macaluso

L'Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Emanuele Macaluso, scomparso oggi. Il momento di raccoglimento, è stato seguito da un applauso unanime dell'Assemblea in piedi. È stato chiesto dal capogruppo del Pd Andrea Marcucci.

«Mi associo, a nome del governo, a questo ricordo del senatore Macaluso. Io credo che anche chi non ha condiviso le idee politiche possa condividere che è stato un grande protagonista della vita politica e culturale italiana», ha detto il premier Conte.

Conte: «N ella pandemia maggioranza responsabile »

Di fronte alla pandemia il governo ha dovuto «operare delicatissimi, faticosissimi, bilanciamenti dei princìpi e dei diritti costituzionali. In questi mesi così drammatici, pur a fronte di una complessità senza precedenti, questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilità, raggiungendo - certamente anche con fatica - convergenza di vedute e risolutezza di azione, anche nei passaggi più critici». È uno dei passaggi delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte nell'Aula del Senato, un discorso che ricalca quello già pronunciato ieri in Aula alla Camera.

«Abbiamo coltivato - sottolinea - un costante e serrato dialogo con tutti i livelli istituzionali, a partire dalle Autorità regionali sino a quelle comunali, nella consapevolezza che solo praticando indefessamente il principio di «leale collaborazione» sarebbe stato possibile perseguire strategie di intervento efficaci, considerato - a tacer d'altro - che le competenze in materia di gestione sanitaria sono rimesse primariamente alle Regioni».

Comunicazioni al Senato 🔴 In diretta dal Senato della Repubblica Pubblicato da Giuseppe Conte su Martedì 19 gennaio 2021

Conte: «R ecovery esito scelta europeista dell'alleanza di governo »

«Io ho già rilevato che il dialogo tra politica e scienza è diventato particolarmente intenso. In realtà, mai come in questo periodo la »politica« è stata chiamata ad assolvere alla sua più nobile missione, di operare scelte per il bene comune, alcune delle quali di portata oserei dire »tragica«. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato. »Fortemente «politica» è stata la determinazione con la quale il Governo, primo fra tutti i governi europei, ha chiesto all'Unione di rispondere alla crisi in modo radicalmente diverso rispetto al passato e di farsi promotrice di politiche espansive, finanziate da strumenti di debito comune, orientate al raggiungimento di strategie condivise. Lo storico accordo sul programma Next generation EU, per il raggiungimento del quale l'Italia ha avuto un ruolo propulsivo e decisivo, spendendosi in ogni sede, a ogni livello formale e informale, non solo ci consente di disporre di 209 miliardi di euro, ma ha impresso alla politica europea una svolta irreversibile, inaugurando un nuovo corso, suscettibile di mutare profondamente i paradigmi delle politiche economiche e il volto stesso dell'Unione europea«. »Ne discuteremo di questa svolta, prossimamente, nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa. Non è questo l'esito, anch'esso eminentemente politico, della scelta europeista che ha rappresentato una delle ragioni fondative dell'alleanza di Governo?«, ha chiesto il premier.

La diretta

9.24 De Falco, se da Conte risposte concrete a emergenza, voto fiducia

«Se dal premier Conte arriveranno risposte concrete dal punto di vista della risposta sanitaria alla pandemia, voterò la fiducia. Se una nave affonda non puoi mandare solo due scialuppe...». Lo dice il senatore del Gruppo Misto Gregorio De Falco, conversando con i cronisti. «La strategia di Conte, secondo me, è quella di attingere se non a Renzi, ai renziani. Ma rischia anche lui di logorarsi così», osserva l'ex capitano di fregata.

9.24 Gasparri, voto Polverini atteso, al Senato nessuno di FI voterà fiducia

«Nessuno di Forza Italia voterà la fiducia». Sono le parole di Maurizio Gasparri ad Agorà. «La Polverini ha votato in dissenso sulla famiglia, sull'immigrazione. Incontrò il premier Conte, il suo voto unico era largamente atteso, preceduto da tradimenti palesi rispetto ai voti di Forza Italia alla Camera», dice riferendosi al voto espresso ieri da Renata Polverini, che ha detto sì alla fiducia al governo.

8.46 Monti, ieri Conte mi ha convinto si ancoraggio alla Ue, dirò voto in Aula

«Ho sentito Conte ieri e mi ha convinto soprattutto sull'ancoraggio alla Unione europea» e «diversi altri aspetti», come «guidare la maturazione del Paese nei prossimi due anni. Il premier chiede di poter arrivare alla fine della legislatura». Lo ha detto il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio, Mario Monti, intervistato su Radio24. Alla domanda se voterà la fiducia, Monti ha replicato: «Per correttezza istituzionale lo dirò in Aula cosa voterò».

🔴 In diretta dal Senato della Repubblica, le Comunicazioni del Presidente @GiuseppeConteIT sulla situazione politica in atto https://t.co/ShiEw5hafS — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) January 19, 2021

