Conte e Di Maio domani incontrano i "Sì Tav"

Non si sa se solo per cortesia o per evitare di perdere altri consensi, ma dopo i 40mila scesi in piazza a Torino e dopo la protesta di ieri dei 3mila industriali, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio domani incontreranno i Si Tav. La linea del governo resta quella di verificare i costi e i benefici della realizzazione dell’alta velocità Torino Lione, ma è nota a tutti la contrarietà del movimento cinque stelle, incarnata al ministro Danilo Toninelli. È però anche vero che Matteo Salvini scalpita e che l’opinione pubblica sembra aver perso la pazienza rispetto ai veti dei Grillini contro le grandi opere. Da vedere quale sarà la via d’uscita che troveranno il premier e il leader grillino, messi alle strette anche dal rilancio di Bruxelles pronta a gettare sul piatto altre decine di milioni di euro pur di scongiurare lo stop all’arteria ferroviaria considerata strategica. © RIPRODUZIONE RISERVATA