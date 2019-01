Conte: euro ha creato debito e meno crescita, italiani a lungo pazienti con Ue

«Abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo», una visione «radicalmente nuova» della politica che «metta al centro gli esseri umani, le famiglie, le comunità». «Questa l'Europa che sogniamo. Un'Europa del popolo, fatta dal popolo e per il popolo».

«L'opinione pubblica europea per anni ha considerato il 'progetto europeo' come lo strumento per affrontare queste sfide e proteggere dal loro impatto negativo»; ma oggi «sta mettendo in dubbio la sua validità e credibilità».

La crescita dell'Italia potrebbe arrivare fino all'1,5% quest'anno, ha detto inoltre il Presidente del Consiglio in una intervista a Bloomberg Tv, sottolineando che non ci sarà nessuna correzione alla manovra e che il rallentamento della crescita è parte di una tendenza a livello mondiale. «Siamo una coalizione forte e il M5s e la Lega hanno molto senso di responsabilità. Stiamo lavorando strenuamente, c'è uno spirito unitario e sono molto fiducioso che possiamo durare cinque anni», ha risposto a chi gli chiedeva della tenuta del governo e di possibili elezioni anticipate. Conte ha anche escluso il coinvolgimento di altre forze come Fd'I: «Lavoro molto bene con il mio team, non c'è nessuna prospettiva di diversa composizione del governo».

«Abbiamo una esposizione molto bassa ai derivati Non vedo l'intervento dello Stato», ha poi detto Conte sullo Stato delle banche italiane. «Faremo molta attenzione, abbiamo preparato strumenti per Carige, se necessario abbiamo i mezzi per proteggere i risparmiatori ma la soluzione primaria è privata: magari un aumento di capitale, l'opzione di una fusione».

Sui migranti «noi ci stiamo battendo da mesi, nessuno vuole realmente pervenire a sforzi comuni per un Meccanismo realmente europeo». Conte ha aggiunto «benissimo, allora diciamocelo, a quel punto ognuno persegue interessi nazionali, noi in Italia stiamo facendo da soli e la nostra politica, come vedete con gli sbarchi, sta raggiungendo dei risultati».​