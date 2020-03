Coronavirus, Conte e la prima foto con la mascherina (calata)

Ultimo aggiornamento: 18:05

Lo ha rivelato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa: «Ieri abbiamo fatto il Cdm tutti con la mascherina e i guanti, mantenendo la distanza di sicurezza».E oggi, per la prima volta, spunta, sul profilo Instagram del sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, la foto del premier Giuseppe Conte con la mascherina.L'inquilino di Palazzo Chigi forse perché sa che la foto finirà sui social indossa sì la mascherina, ma calata sotto il volto. Al contrario di Fraccaro che nell'immagine ne è sprovvisto. La foto si riferisce al consiglio del Cipe che si è riunito oggi a Palazzo Chigi. Dove ormai i protocolli sono rigidissimi. Gli ingressi sono contingentati per gli staff e viene osservato un protocollo rigidissimo.Ieri è stato la volta di un altro componente del governo che ha reso pubblico l'utilizzo della mascherina: è il caso del titolare degli Esteri Luigi Di Maio che ha ricevuto il comandante della nave Diamond Princess, Gennaro Arma.L'immagine di Conte colpisce: il premier ha il volto scavato, sembra essere (giustamente) preoccupato e comunque è visibilmente provato da queste ultime settimane che hanno sconvolto l'Italia. Seppur con la mascherina, il premier non rinuncia alla sua proverbiale eleganza fatta di dettagli, come l'ormai celebre pochette (ma senza punte) nel taschino della giacca.