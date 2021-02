Conte e Casalino ricevono il tapiro di Striscia: le risposte su Draghi e... sul GF Vip

Tapiro d'oro per Giuseppe Conte e Rocco Casalino. L'ex premier e il suo portavoce sono finiti nelle grinfie di Striscia la Notizia, con Valerio Staffelli che li ha intercettati per consegnargli il famoso "trofeo". Conte ha accettato il tapiro e ha risposto alle domande di Staffelli: «Dimissionario, ma ancora presidente per qualche giorno», ha dichiarato davanti Palazzo Chigi.

«Sono onorato di aver servito il mio Paese e terminare con un Tapiro mi rinfranca, durante tutto il mandato mi sono chiesto: come mai non mi arriva?». Su Matteo Renzi ha detto: «È un interlocutore politico, un senatore della Repubblica e fa la sua politica». Mentre su Mario Draghi ammette: «Persona stimabile e di prestigio».

Sognavano il Conte-ter e invece si sono beccati il doppio Tapiro d'oro. Stasera vedremo la consegna a Giuseppe Conte e Rocco Casalino! @VStaffelli #striscia #striscialanotizia pic.twitter.com/vfgRWaDHmB — Striscia la notizia (@Striscia) February 4, 2021

Rocco Casalino: mai al Gf Vip

Stessa sorte anche per il portavoce Rocco Casalino, che smentisce di aver telefonato ai vertici del M5S chiedendo di votare contro un governo guidato da Mario Draghi: «Ho ricevuto 300 chiamate, ma non rispondo a nessuno». Inoltre, precisa che il libro 'Il portavoce', che ripercorre la sua vita, uscirà il 16 febbraio e promette: «Mai al Grande Fratello Vip».

