Conte incontra Bolsonaro a Davos, Grillo attacca: «È di estrema destra, sua elezione preoccupante»

Nel giorno in cui il premiervede per la prima volta Jair, arrivano puntuali le critiche di Beppe Grillo al presidente brasiliano. Questa notte il Garante e fondatore del M5S ha rilanciato un tweet: «L’elezione del politico di estrema destra Jair Bolsonaro come nuovo presidente del Brasile è preoccupante. La maggior parte della foresta pluviale amazzonica si trova in Brasile e il 20% di essa è andata persa (un’area più grande della Francia) a causa della deforestazione dagli anni ’70. Circa il 13% del Brasile è designato legalmente come terra indigena, principalmente in Amazzonia. Quella terra è riservata ai 900.000 indigeni del paese (meno dello 0,5% della popolazione). Gruppi indigeni hanno detto che l’ordine del presidente porterebbe a un aumento della deforestazione e della violenza contro le popolazioni indigene».Grillo definisce Bolsonaro “Il Trump dei Tropici”, e nel suo blog rilancia una lettera aperte di Lula in difesa degli indigeni. Una posizione netta, per nulla rilanciata dai ministri M5S, che arriva proprio nel giorno dell'incontro tra Italia e Brasile, soprattutto dopo il caso Battisti.Il premier Giuseppe Conte sarà a Davos per partecipare al World Economic Forum Annual Meeting 2019. L'arrivo delpresidente del Consiglio italiano al Centro Congressi è previsto alle 14, poi incontrerà il presidente della Repubblica Federale del Brasile, Jair Bolsonaro.