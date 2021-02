Fratelli d'Italia ha avviato in questi giorni un giro di consultazioni, da remoto, con gli ordini professionali italiani, per dare un segnale forte di attenzione e sostegno al mondo delle libere professioni. Fratelli d’Italia è stato l’unico partito ad aver segnalato come necessaria la loro presenza al tavolo di concertazioni indetto dal presidente incaricato Draghi. Ma nonostante i molteplici appelli che si sono levati da parte delle rappresentanze apicali dei professionisti, le loro richieste sono state ignorate. “Chiederemo a gran voce un cambio di passo – spiega il capogruppo FDI alla Camera Francesco Lollobrigida - che metta al centro questo comparto".

