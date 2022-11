Congedo parentale, come cambia con la manovra: un mese in più pagato all'80%. Meloni: salvadanaio del tempo

Un mese in più di congedo parentale retribuito all'80%. E' uno dei provvedimenti per le famiglie approvato in manovra. «Ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere con il 30% della retribuzione - ha dichiarato oggi il premier Giorgia Meloni, illustrando il tutto - Noi abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all'80% e utilizzabile fino al sesto anno di vita. Una sorta di salvadanaio del tempo senza ritrovarsi in condizione economiche difficili».

Reddito di cittadinanza, abolizione nel 2024. Solo otto mesi nel 2023 per chi può lavorare. Ecco come cambia

Manovra 2023, Meloni: «Aiuti per il ceto medio, non per i ricchi. Un mese di congedo parentale retribuito all’80%»

Il congedo parentale e come funziona

Il congedo parentale spetta ai genitori entro i primi 12 anni di vita del bambino: si tratta di un periodo di astensione dal lavoro facoltativo per prendersi cura del figlio che ammonta complessivamente a 10 mesi tra tutti e due. Il periodo di congedo viene attualmente retribuito al 30%. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

Le modifiche

In manovra si prevede ora un mese di congedo extra, retribuito all'80%. Se ne potrà usufruire fino al sesto anno di vita del bambino.