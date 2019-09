Renzi a Vespa: «Mi faccia fare un confronto tv con Salvini, è un po' scappato». E il leader della Lega: «Sono pronto»

Bruno Vespa, nel corso della registrazione a Porta a Porta dell'intervista a Matteo Renzi, ha annunciato che Matteo Salvini si è detto disponibile al confronto con l'ex premier. In precedenza l'ex segretario Pd aveva espresso l'intenzione di misurarsi con il leader della Lega. Una disponibilità ribadita nuovamente: «Certo - ha risposto Renzi a Vespa - Scegliamo la data».



In precedenza, durante la trasmissione, Renzi aveva dichiarato: «Mi faccia fare un confronto con Salvini, che ha tempo libero ora. Ultimamente è un pò scappato». Ancora, spiegando le ragioni che l'hanno spinto ad aprire all'ipotesi di un governo con i grillini: «Se avessi continuato a dire no a qualsiasi rapporto con i 5 stelle avrei consegnato l'Italia alla politica del Papeete. E penso che sarebbe stato un errore». © RIPRODUZIONE RISERVATA