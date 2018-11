Condono a Ischia, il Pd: emendamenti per cancellarlo

«Presenteremo emendamenti per ripristinare Casa Italia e per cassare condono ad Ischia sul Dl Genova. Di Maio avrà di nuovo il coraggio di votare no?». Lo scrive su twitter il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.



Intervistati dal Messaggero, sia il ministro dell'Ambiente Sergio Costa che il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi si dicono a loro volta contrari a quella norma voluta dai 5Stelle nel decreto per l'emergenza dopo il crollo del ponte Morandi. © RIPRODUZIONE RISERVATA