Mussolini mette like a un commento antisemita, gli ebrei romani lanciano l'iniziativa social: «Condividi la tua Shoah»

Tra gli ebrei romani si diffonde un'iniziativa spontanea di protesta nei confronti di Alessandra Mussolini, che nella giornata di ieri ha pubblicato un post che ha fatto molto discutere. Nel comunicato diffuso in rete si legge: «Ieri Alessandra Mussolini, sui suoi profili social, ha minacciato di denunciare chiunque parli male di suo nonno, il duce. All'interno dei post sono emersi commenti antisemiti a cui la Mussolini ha messo mi piace, cosa gravissima soprattutto se si parla di un europarlamentare italiano. Non sono infatti bastati 6 milioni di ebrei morti e 75 anni per farla redimere».

L'iniziativa spontanea invita gli utenti a «pubblicare su Facebook e Twitter la storia della vostra famiglia durante la Shoah, ricordando alla nipote del Duce quanto siano state vergognose le leggi razziali promosse da suo nonno e anche grazie a quelle i nostri parenti sono finiti nei forni di Auschwitz». Il messaggio che parte dagli ebrei romani conclude: «È importante che ogni post/tweet abbia alla fine gli hashtag #MussoliniDimettiti e #LeggiRazzialiInfamiaItaliana. Grazie se parteciperai a questa campagna e se vorrai inoltrare questo messaggio ai tuoi contatt»i.

