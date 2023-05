Comunali, Conti si ferma al 49,96%: è ballottaggio a Pisa. Lo scrutinio finale

Per un piccolo pugno di voti mancanti che non gli ha concesso di superare la fatidica soglia del 50% delle preferenze più una, a Pisa sfuma la vittoria al primo turno per il sindaco uscente del centrodestra Michele Conti, che si è fermato al 49,96%. Andrà al ballottaggio con il candidato di centrosinistra e Movimento 5 stelle Paolo Martinelli, che ha ottenuto il 41,12%. Complessivamente Conti ha ottenuto più di 20mila voti, circa 3.500 in più del suo principale sfidante del centrosinistra. Le operazioni di spoglio sono procedute a rilento, e soprattutto si è determinato per ore uno stallo su tre sezioni per le quali è stata necessaria un'accurata verifica dei voti.

Lo scrutinio finale

86 sezioni su 86.

Votanti: Totali 40896, Uomini 19695, Donne 21201. LISTE

VOTI % S

------------------------------------------------------------

- CONTI MICHELE

FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI 6415 17,04 0

MICHELE CONTI SINDACO 5470 14,53 0

LEGA 3889 10,33 0

PESCIATINI PER PISA 1677 4,46 0

FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO-PLI 1126 2,99 0

PISA PUNTO ZERO 285 0,76 0



- MARTINELLI PAOLO

PARTITO DEMOCRATICO 8847 23,50 0

LA CITT· DELLE PERSONE 2532 6,73 0

EUROPA VERDE-SI SINISTRA ITALIANA-POSSIBILE- 1902 5,05 0

MOVIMENTO 5 STELLE 1146 3,04 0

RIFORMISTI PER PISA 823 2,19 0



- AULETTA FRANCESCO

UNA CITTÀ IN COMUNE #PISA 1991 5,29 0

UNIONE POPOLARE 706 1,88 0



- MARIOTTI RITA

PSI-AZIONE-ITALIA VIVA-LIBERAL FORUM 508 1,35 0



- DEI ALEXANDRE

PATTO CIVICO 2023 246 0,65 0



- POLACCO EDOARDO

CLT COMITATO LIBERTÀ TOSCANA 77 0,20 0