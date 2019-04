Fra i 22 capoluoghi di provincia per i quali si vota a fine maggio assieme alle europee c'è anche Pescara, in Abruzzo. Il sindaco uscente ha deciso di non ricandidarsi e il centrosinistra schiera Marinella Sclocco, ex-assessore regionale di Art.1. Il centrodestra si presenta con Carlo Masci di Forza Italia e i 5 Stelle con Erika Alessandri. © RIPRODUZIONE RISERVATA