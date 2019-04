Il Movimento 5 Stelle aspetta il responso da Roma per l'indicazione del candidato sindaco in città, tra la lista che fa capo a Ferdinando Picariello, vicina al sottosegretario Carlo Sibilia, e l'altra capeggiata da Tiziana Guida,

più vicina al Meetup. A confermarlo è il deputato Michele Gubitosa. «Attendiamo la certificazione, potrebbe essercene anche una soltanto con la fusione, lo deciderà il capo politico. Qualsiasi sia la lista i parlamentari la sosterranno». Il parlamentare allontana anche qualsiasi rottura con il Meetup di Avellino. «Ci sono solo idee diverse, ma si trova sempre una sintesi - spiega Gubitosa. Non mi esprimo sul candidato sindaco perché potrei dare un identikit». © RIPRODUZIONE RISERVATA