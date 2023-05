Comunali 2023, ad Ancona Silvetti-Battino alleati al ballottaggio

Si torna alle urne domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedi 29 maggio (dalle 7 alle 15) per il secondo turno delle elezioni amministrative. Nelle grandi città si vota nuovamente per i ballottaggi in un capoluogo di regione (Ancona) e sei capoluoghi di provincia (Brindisi, Massa, Siena, Terni, Vicenza, Pisa). Ad Ancona, fortino del centrosinistra, si contenderanno la carica di primo sindaco i candidati Daniele Silvetti del centrodestra e Ida Simonella (Pd e Terzo Polo). Silvetti (45% al primo turno) ha annunciato l'apparentamento con la lista 'Ripartiamo dai giovani' di Marco Battino, 22 anni, il candidato sindaco più giovane d'Italia (2,18% al primo turno). Un'alleanza che potrebbe spostare definitivamente gli equilibri, in una di quelle sfide che saranno decisive anche per capire chi, tra Meloni e Schlein, cioè tra centrodestra e centrosinistra, puo' dirsi vincitore di questa tornata elettorale. La coalizione di Fdi, Lega e Forza Italia parte dal 4-2 del primo turno (come numero di sindaci eletti al primo turno) ma è chiaro che ci si gioca molto in questo secondo round, dove ci sono sei ballottaggi "tradizionali" (destra-sinistra) e uno atipico, quello di Terni dove il candidato "ufficiale" del centrodestra Orlando Masselli se la vedrà con l'outsider (di Alternativa popolare, sempre area centrodestra) Stefano Bandecchi, patron della Ternana calcio

LE ALTRE SFIDE

Brindisi è invece in bilico tra il candidato del centrodestra Pino Marchionna, avanti al primo turno, e Roberto Fusco (centrosinistra e M5S).

Costretto al ballottaggio anche Francesco Persiani, sindaco uscente di Massa. Sostenuto da Lega, Fi e liste civiche, l'ex primo cittadino dovrà ora vedersela con Enzo Ricci (Pd, Verdi Sinistra). Secondo round al femminile a Siena. Contro la candidata del centrodestra Nicoletta Fabio, di poco avanti al primo turno, e Anna Ferretti (Pd, Sinistra Italiana). A Vicenza il sindaco uscente Francesco Rucco (centrodestra) è invece opposto a Giacomo Possamai (centrosinistra); mentre a Pisa Michele Conti (centrodestra), ultimo sindaco, fermato per soli 15 voti al primo turno, dovrà superare Paolo Martinelli (Pd, M5s). Al primo turno avevano già scelto il loro sindaco Brescia (Laura Castelletti), Imperia (Claudio Scajola), Latina (Matilde Celentano), Treviso (Mario Conte), Sondrio (Marco Scaramellini) e Teramo (Gianguido D’Alberto).