La Compagnia delle opere è la prima associazione a sottoscrivire il codice di tutela della maternità di Roccella

La compagnia delle opere, l'associazione imprenditoriale italiana d'ispirazione cattolica, ha sottoscritto il codice per le imprese in favore della maternità ed è la prima associazione di categoria a farlo.

«Aderire a questo impegno delle Istituzioni per il rilancio della natalità è un primo passo fondamentale per un’azione concreta», ha dichiarato Andrea Dellabianca, Presidente nazionale Cdo

Il codice

Codice per le imprese in favore della maternità è uno strumento di autodisciplina varato il 7 novembre dalla ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, con l’obiettivo di creare un clima culturale ed economico di collaborazione tra datore di lavoro e dipendenti rispetto al tema della maternità, affinché questa non debba rappresentare per le donne un desiderio alternativo alla carriera. L’iniziativa sostiene, in un senso più ampio e senza sostituirla, la misura Pnrr della Certificazione della parità di genere.

L'intervento

Compagnia delle Opere è la prima Associazione di categoria a sottoscrivere questo codice.

«L’adesione di una realtà come la Compagnia delle Opere è in questo senso un’ottima notizia» ha affermato Roccella. «Pari opportunità per le donne vuol dire libertà di essere sé stesse, di seguire le proprie aspirazioni, nel loro lavoro e nella vita privata, senza essere penalizzate. Significa quindi essere libere di realizzare il desiderio di avere figli senza rinunciare a raggiungere anche i propri obiettivi di carriera. Ma questa sfida può essere vinta solo se con spirito sussidiario, coinvolge tutti, a cominciare dalle imprese», ha concluso la ministra .



La compagnia

«Come Cdo stiamo lavorando molto sul tema della conciliazione vita-lavoro, una relazione sempre più complessa da gestire e che dal post covid rappresenta una delle sfide principali su cui vogliamo avere un impatto concreto - ha spiegato Dellabianca - È necessario comprendere le esigenze delle persone e delle famiglie con cui lavoriamo quotidianamente, ascoltarne i bisogni e poterli coinvolgere per migliorare il legame tra vita e lavoro»