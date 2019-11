Csm, Bonafede: «Non ci sarà alcun sorteggio»

Nessun meccanismo di sorteggio nel nuovo sistema elettorale del Csm. Lo ha detto il guardasigilli Alfonso Bonafede parlando oggi al 34^ Congresso nazionale dell'Anm in corso a Genova. «Non voglio sbilanciarmi ma molto probabilmente nel nuovo sistema elettorale del Csm non ci sarà alcun meccanismo di sorteggio», ha spiegato.

«Sono attento alle esigenze di tutti e garantisco che gli imputati avranno diritto ad avere, così come tutte le parti coinvolte, un processo breve ma almeno dopo la sentenza di primo grado si dia una risposta di giustizia - ha aggiunto - Non ho risolto problemi perché non ho la bacchetta magica ma credo che il garantire una risposta almeno dopo la sentenza di primo grado sia veramente il minimo passo di civiltà».

Violenza donne, Bonafede: «Con il Codice rosso procure in difficoltà, investiremo più risorse»

