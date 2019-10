M5S, Cioffi si ritira dalla corsa per capogruppo dopo aver detto di essere sostenuto da Di Maio

Ultimo aggiornamento: 19:28

Ancora caos tra iin Senato , ex sottosegretario nel governo gialloverde, si ritira dalla corsa adi Palazzo Madama dove c'è da prendere il posto lasciato libero da Stefano Patuanelli, ora ministro dello Sviluppo economico. Cioffi nelle ultime ore avrebbe confessato ad alcuni colleghi il pressing di Luigi Di Maio per farlo candidare.La notizia ha fatto il giro delle chat interne dei senatori M5S ed è scoppiato il caos perché il Capo politico aveva promesso di rimanere neutrale. Dopo il caos il ritiro di Cioffi. Al momento rimangono in corsa Danilo Toninelli, Stefano Lucidi, Gianluca Perilli e Marco Pellegrini.