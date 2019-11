Elezioni Calabria, Aiello dice sì a M5S. Delusione Pd: «Hanno scelto il passato»

Il Movimento 5 stelle ha ufficialmente il suo candidato per la presidenza della Regione Calabria. Si tratta di Francesco Aiello, ordinario di Politica economica all'Università della Calabria, che ha sciolto oggi la riserva sulla proposta offertagli dal partito di Luigi Di Maio. Una decisione che ha suscitato immediata la reazione del Partito democratico. «In Calabria - hanno commentato a stretto giro di posta Nicola Oddati, della segreteria nazionale del partito, e Stefano Graziano, commissario in Calabria - c'erano le condizioni per un patto civico e di rinnovamento, ma il Movimento 5 Stelle sceglie il ritorno al passato, lavorando di fatto per consegnare la Calabria alla destra sovranista e populista. Negli ultimi giorni - hanno aggiunto - si erano susseguiti appelli, come quelli dell'imprenditore Nino De Masi e del segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato, che meritavano di essere ascoltati e di aprire una riflessione approfondita. Così come meritavano una riflessione seria le disponibilità registrate per la candidatura a Governatore. Prendiamo atto che per il Movimento, prima della Calabria, viene la battaglia interna e identitaria. Il Partito democratico, invece, continuerà a profondere il massimo impegno per raccogliere gli appelli e le richieste che arrivano dalla società civile».

«Quella che emerge, a questo punto, é una situazione che segna, di fatto, una rottura in regione tra i due alleati di governo in vista del voto del 26 gennaio. Una rottura che, comunque, non sorprende, dopo il risultato deludente del voto in Umbria. Nè, a questo punto, ci sono possibilità che il Pd confluisca sulla candidatura di Aiello. Il docente universitario, fondatore del portale di economia Open Calabria, nella dichiarazione con cui ha annunciato l'accettazione della candidatura, si é rivolto «alle migliori forze presenti sul territorio», cui ha proposto «di ritrovarsi intorno ad un progetto comune condiviso da un'ampia alleanza civica. Un progetto che affronti finalmente i problemi che bloccano la Calabria. Ringrazio i parlamentari calabresi e il capo politico del M5S per la fiducia che mi è stata accordata come candidato proveniente dalla società civile. C'è una Calabria onesta, resiliente e positiva - ha sottolineato - che ha bisogno di emergere e di essere valorizzata, qui e nel Paese. A questa Calabria rivolgo il mio appello».

Intanto, dal centrodestra arriva una sollecitazione ad affrettare i tempi della decisioni, ancora impantanate sui contrasti sulla candidatura a presidente del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, di Forza Italia, non gradito dal leader della Lega Matteo Salvini. La sollecitazione arriva da Giorgia Meloni, che alla domanda su quando Fratelli d'Italia sceglierà il candidato sindaco per Roma, ha risposto: «Abbiamo altre cose, diciamo che qualcuno va scelto immediatamente, in Calabria e da qualche altra parte».

