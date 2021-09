Cinema e teatri, Costa: «Verso capienza al 75-80%, decisione a fine mese». Attesa per le discoteche

Martedì 21 Settembre 2021, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 14:44

Prima un ampliamento al 75-80%, per poi procedere verso l'apertura completa. Ma per arrivare a una sostanziale ripresa delle attività di cinema e teatri (come più volte sottolineato dal ministro Dario Franceschini) bisognerà attendere come minimo il 30 settembre. Parola di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, che ne ha parlato intervenendo alla trasmissione "Un giorno da pecora".

Cinema e teatri, l'annuncio del sottosegretario

«Il governo ha preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione - ha detto Costa - credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampiamento delle capienze per teatri e cinema. Credo ci possa essere una tappa intermedia sull'aumento che può prevedere un 75-80% per poi guardare nelle prossime settimane all'obiettivo del 100%». Per il sottosegretario «nella valutazione a fine mese potranno essere incluse anche le discoteche cui daremo una risposta: importante è creare condizioni per riaprile e si può anche iniziare con una capienza del 75% col green pass».

Le regole

Rispondendo poi alla domanda se si dovranno utilizzare le mascherine in discoteca, questa , ha affermato Costa, «è un'altra indicazione che ci darà il Cts, la scienza». In generale, ha aggiunto, «il vaccino non esclude la possibilità del contagio, quindi ad oggi credo che il tema di togliere le mascherine al chiuso sia un tema da rimandare». Riferendosi quindi al green pass, «è uno strumento che ci permette di riprendere le attività e con oltre 70 mln di certificati verdi che sono stati scaricati, i cittadini hanno preso coscienza di questo strumento». Il sottosegretario ha sottolineato che con il green pass c'è stato un incremento delle vaccinazioni e «ci auguriamo che si continui così per arrivare all'obiettivo del 90%, che credo sia raggiungibile». Quanto alla terza dose di vaccino anti-Covid a tutta la popolazione, «la politica deve attendere le indicazioni della scienza», ha rilevato, sottolineando di essere inoltre favorevole alla vaccinazione per i bambini una volta che le agenzie regolatorie e l'Aifa si saranno pronunciate in merito.

La posizione di Franceschini

Per cinema e teatri, dunque, la situazione potrebbe cambiare dal 1° ottobre con le sale di nuovo piene o almeno con un allargamento delle capienze. Franceschini si è mostrato ottimista nei giorni scorsi: «Abbiamo approvato un decreto legge che prevede che entro il 30 settembre ci sarà un parere del Comitato tecnico scientifico e poi io spero in una misura di allargamento delle capienze», aveva detto a Napoli il ministro della Cultura ai cronisti.