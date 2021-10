Cdm: cinema e teatri verso capienza 100%. Discoteche 50% al chiuso. La bozza del decreto

Giovedì 7 Ottobre 2021, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 18:52

Cinema e teatri al 100% della capienza, per le discoteche asticella al 50% al chiuso, 75% all'aperto. È questo l'orientamento che emerge a ridosso dell'inizio del Consiglio dei ministri, a quanto apprende l'ANSA, da diverse fonti governative. Per lo sport 60% al chiuso, 75% all'aperto.

La bozza del decreto

Dall'aumento delle capienze dei luoghi di cultura, sport e discoteche, a norme sul revenge porn, fino allo stanziamento di oltre 100 milioni in tre anni per l'accoglienza dei richiedenti asilo afghani. Sono le norme che compaiono nella bozza del decreto in Cdm. Per i richiedenti asilo afghani, viene effettuato lo stanziamento al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

Franceschini: ottimista sulle capienze

Come finirà sulle capienze? «Sono ottimista». Così risponde il ministro della Cultura Dario Franceschini all'ingresso a Palazzo Chigi per il Cdm, a chi gli chiede se pensa che si possa arrivare al 100%, come da lui chiesto, per cinema e teatri.

Dal canto suo Matteo Salvini dopo l'incontro con il premier Draghi ha chiesto di riaprire subito con numeri più alti: «Ripartire con il 35% di capienza non è possibile, ho chiesto di riaprire subito con numeri più alti le discoteche», ha scritto su Twitter.