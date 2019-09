Chirac, il ricordo di Prodi: «Quando disse: "non ci può essere Europa senza l'Italia"»

Romano Prodi conosceva molto bene, da collega e un po' da amico, Jacques Chirac. E ora che l'ex presidente francese non c'è più, il Professore sceglie tra i tanti ricordi personali e politici dei suoi rapporti con Chirac quello del famoso vertice italo-francese di Chambery. Era il 1997. "Dopo il summit - racconta Prodi - si svolse la solita conferenza stampa. Chirac e io diciamo che i nostri Paesi insieme avrebbero fatto varie cose, tra cui per esempio l'alta velocità Torino-Lione, e a un certo punto un giornalista chiede al presidente francese: scusi ma come fa a elencare tutti questi progetti e buone intenzioni quando tra pochi mesi l'Italia sarà fuori dall'euro e il suo Paese invece sara dentro? E Chirac, con quella meravigliosa retorica francese che gli apparteneva, risponde: "Non ci può essere Europa senza l'Italia". © RIPRODUZIONE RISERVATA