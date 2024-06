Sabato 1 Giugno 2024, 07:00

C’è chi, nel palazzo romano e non solo nel settore di centrodestra, ironizza e lo fa così: dall’irrilevanza alla militanza. A che proposito questa battuta? Riguarda il nuovo interventismo politico, davvero imprevisto ma gustoso da registrare, della Chiesa in questa campagna elettorale che sta per concludersi. Non si è visto, ormai da diversi anni, in tutte le analisi sulle abitudini di voto degli italiani che l’influenza delle sfere ecclesiastiche, sia quelle alte sia quelle a livello più territoriale, è praticamente inesistente? Inutile andare a disseppellire il ricordo dei Comitati civici fondati da Luigi Gedda alla vigilia del 1948 per aiutare la Dc a battere il comunismo nel famoso 18 aprile o ripensare al sostegno della Chiesa allo Scudo Crociato nel secolo scorso. Ora è cambiato tutto, già da un bel po’, e perciò colpisce il revival delle falangi di Cristo - con i vescovi alla testa della nuova missione evangelizzatrice nei confronti di un governo che tra l’altro ha introdotto qualche innovazione poco gradita nella disciplina dell’8 per mille - che tra autonomia e premierato se la prendono, alla vigilia delle Europee, con le riforme del centrodestra. E come se non bastasse la risposta di Meloni a Zuppi sul premierato inviso al presidente della Cei - «Il Vaticano non è una Repubblica parlamentare, non capisco perciò che cosa preoccupi Zuppi», ha detto la premier - adesso un nuovo capitolo si è aperto in questa dialettica piuttosto animata tra ingerenze clericali e opposizione laica a queste intromissioni. Si tratta del fronte dell’europeismo. Con la diocesi di Padova che invita a votare alle prossime europee «partiti e persone che con chiarezza sostengono il progetto Europa, rispettoso dell'autonomia dei singoli Stati membri e insieme capace di scelte unitarie all'insegna dell'integrazione europea», e non «quanti non credono nell'Europa e la tollerano soltanto per interessi nazionali». Un attacco diretto, più che a Meloni o a Tajani (anzi, quest’ultimo rappresenta l’europeismo super-doc di marca Ppe), alla linea di Salvini che pure è un tipo che ama maneggiare rosari e crocifissi).

BOTTA E RISPOSTA

La Lega con la consigliera regionale veneta, Francesca Scatto, risponde così: «Non è solo una questione di merito, ma di metodo. Penso che questo tipo di intemerate facciano più male che bene alla Chiesa, che, come noto, ha altre finalità rispetto a quelle di una campagna elettorale. La politica si fa nelle sale consiliari, non certo nelle chiese». Il che non fa una piega, naturalmente, ma nell’Italia in cui saltano spesso e volentieri i limiti - come quello della distinzione tra sfera religiosa e sfera elettorale che pareva definitivamente acquisito dopo gli anni del ruinismo in appoggio ai governi berlusconiani - c’è anche questo collateralismo cattolico non in favore della maggioranza ma dell’opposizione. Basti vedere con quanta gioia nei giorni scorsi Elly Schlein, nel suo tour nel Mezzogiorno, abbia accolto la crociata dei vescovi meridionali contro l’autonomia differenziata che, parola del capo di questa rivolta, l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico “don Mimmo” Battaglia, impoverisce un Sud già poverissimo.

Eppure, si dava per certa ormai la simpatia umana tra Meloni e Bergoglio e anche la sintonia tra le due sponde del Tevere su alcune materie: dall’importanza attribuita al tema epocale dell’intelligenza artificiale - e infatti Francesco sarà la super-star del G7 meloniano a Borgo Ignazia - alla chance rappresentata per tutti dal Giubileo del 2025 e ad altre questioni come quella dell’aborto. In cui Stato e Chiesa sono perfettamente allineati su questa posizione: l’aborto non potrà mai essere un diritto fondamentale, come vuole la Ue.

Si è dunque rotta questa emozione bergoglian-meloniana? No. E’ evidente però che Zuppi resta legittimamente fedele alla sua cultura cattolica di sinistra, si veda per esempio il libro scritto con Walter Veltroni («Non arrendiamoci») e che esista, per esempio a favore di Marco Tarquinio, l’ex direttore di Avvenire in corsa nel Centro Italia con il Pd, certo collateralismo di certe associazioni cristiane.