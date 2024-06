Sabato 1 Giugno 2024, 06:30

Non è un mistero - né una novità - che la religione non abbia più il peso che aveva nella politica italiana ai tempi della Prima Repubblica, quando il primo partito del Paese si chiamava Democrazia Cristiana. Non è più il tempo dei Comitati Civici, braccio organizzativo della Dc che nel 1948 furono decisivi nel mobilitare l’elettorato cattolico agitando lo spauracchio comunista. Tuttavia, ancora oggi la sensibilità religiosa spesso e volentieri si intreccia, si accompagna o si scontra con la sensibilità comune su temi come la guerra, l’aborto, i diritti civili o l’accoglienza dei profughi. Temi estremamente politici, su cui la Chiesa cattolica fa sentire, ancora oggi, la propria voce.

Meloni modello Berlusconi: Giorgia e quelle analogie con Silvio, tra video-messaggi e riforme

I NUMERI

Partiamo da un dato importante. Quanti sono i cattolici in Italia? La maggioranza assoluta degli italiani (più del 60% secondo un’indagine Ipsos del 2022) si dichiara cattolico. Ma la tendenza importante da sottolineare è il calo, molto netto, avvenuto nell’ultimo decennio. Rispetto al 2015 sono calati di molto i credenti “assidui” (dal 20 all’11 per cento) e si sono dimezzati quelli “impegnati” (oggi pari al 6,5% della popolazione). Parallelamente, i non credenti sono saliti da poco meno del 20% a più del 32% – quasi un terzo degli italiani. Quello dei cattolici sarebbe quindi, tuttora, il primo partito del Paese. Ma, oltre ad essere molto meno numeroso che in passato, va considerato che negli ultimi decenni è radicalmente cambiato il rapporto tra politica e cultura religiosa, i cui elementi fanno sempre più fatica a emergere nella sfera mediatica, oggi palcoscenico della politica occidentale. Un palcoscenico in cui simboli e convinzioni del ‘900 vengono messe da parte e ci si concentra invece, sempre più, sulle narrazioni, sulle emozioni e sulle leadership.

I VALORI

Di conseguenza, l’appartenenza e l’adesione a certi valori, sebbene ancora presenti nella cultura del Paese, sono meno determinanti nell’orientare le scelte di voto. Una recente ricerca dell’Istituto Piepoli fotografa bene la situazione: solo il 3% degli italiani afferma che il proprio credo religioso incida “molto” sulle proprie opinioni politiche, mentre il 25% dice che incide abbastanza. Lo dimostra ad esempio il caso delle ultime elezioni comunali a Verona, quando un segmento importante del mondo cattolico più tradizionalista si schierò apertamente contro il candidato sindaco civico sostenuto dal centrosinistra, Damiano Tommasi, anch’egli cattolico - ma progressista -, con tanto di intervento del vescovo che invitava i fedeli a tenere in considerazione le posizioni dei candidati sulla cosiddetta “teoria gender”. Quella mobilitazione non impedì il trionfo di Tommasi, in una città in cui il centrosinistra non arrivava nemmeno al ballottaggio da venti anni.

Le trasformazioni osservate negli ultimi decenni in politica si riscontrano anche nel mondo della cultura cattolica. In Italia, il processo di personalizzazione, arrivato leggermente in ritardo rispetto al resto dell'Occidente, ha portato a concentrare maggiore attenzione dei media e del pubblico sui leader piuttosto che sulle istituzioni o sui partiti che essi rappresentano. Analogamente, la fiducia degli italiani si è spostata dai corpi intermedi alle singole leadership che li rappresentano. È interessante però notare come una dinamica simile sia altrettanto evidente nel rapporto di fiducia tra i cittadini e la religione. Secondo il Rapporto Demos 2022, infatti, solo il 40% degli italiani dichiara di avere fiducia nella Chiesa Cattolica, mentre fino a due italiani su tre affermano di fidarsi di Papa Francesco.

Rimanendo nel mondo della metafora politica, potremmo dire che la Chiesa, in Italia, è oggi un partito fortemente indebolito nei consensi, che mantiene tuttavia un grande elettorato potenziale, e un leader forte e apprezzato. Tuttavia, l’indebolimento della Chiesa è un semplice frutto dei mutamenti della società contemporanea, e nonostante tutto rimane difficile immaginare istituzioni più riconosciute e stimate nel Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA