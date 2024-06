Chi ha vinto in Piemonte? I risultati. Le ultime proiezioni: Cirio al 53%, Pentenero al 35%

Chi ha vinto le elezioni regionali in Piemonte? Nella prima proiezione per le regionali in Piemonte Alberto Cirio del centrodestra è al 53%, Gianna Pentenero del centrosinistra è al 35,4%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Il campione è del 6%.

Pentenero: politica regionale rifletta su impoverimento consenso

«Ancora quattro elettori su dieci hanno rinunciato ad andare a votare.

Il Piemonte si attesta col 58,56 oltre la media nazionale (55,98%), ma l'affluenza a queste regionali è ancora in calo rispetto al 2019 (63,74%). Al di là dei risultati finali, questo impoverimento del consenso da parte di tutti deve far riflettere il mondo politico regionale sulla lontanza dai problemi dalle persone». Così in una nota la candidata alla presidenza della Regione Piemonte, Gianna Pentenero che precisa: «Non farò valutazioni su instant poll o sondaggi che stanno circolando in queste prime ore, ma attenderemo i numeri dei voti 'veri' nello scrutinio di domani».

Gli exit poll

Alberto Cirio: 50,0-54,0%

Gianna Pentenero: 34,0-38,0%

Sarah Disabato: 7,0-9,0%

Francesca Frediani: 1,5-3,5%