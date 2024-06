Chi ha vinto a Firenze? I risultati. Le ultime proiezioni: Funaro (Csx) 41,6% e Schmidt (Cdx) 32,5%, verso ballottaggio

Chi ha vinto le elezioni a Firenze? Nella prima proiezione per le comunali, Sara Funaro del centrosinistra è in vantaggio con il 41,6%, seguita dal candidato di centrodestra Eike Schmidt con il 32,5%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Al terzo posto Stefania Saccardi con il 6,1% e Cecilia Del Re al 6%. La copertura del campione è del 6%.

Chi ha vinto in Piemonte? I risultati. Le ultime proiezioni: Cirio al 53%, Pentenero al 35%

Schmidt: noi lavoriamo, altri commentano

«Noi lavoriamo, altri commentano». Così il candidato sindaco a Firenze del centrodestra Eike Schmidt alla richiesta di un commento ai primi dati degli exit poll per le Comunali nel capoluogo toscano.