Chi ha vinto a Bergamo? I risultati delle ultime proiezioni: Carnevali (Csx) al 56,3% su Pezzotta (Cdx) al 40,3%

Chi ha vinto a Bergamo? Nella prima proiezione per le comunali, Elena Carnevali del centrosinistra è in testa con il 56,3%. Segue il candidato del centrodestra Andrea Pezzotta al 40,4%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Vittorio Apicella, del Movimento 5 Stelle, è al 3,3%. Il campione è dell'8%.

La seconda proiezione

In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni comunali di Bergamo è in testa e si appresta alla vittoria al primo turno la candidata sindaca del centrosinistra Elena Carnevali (Pd, Futura-Avs, Bergamo europea+Europa-Italia viva, Bergamo insieme concordia civium, Gori per Carnevali, Elena Carnevali sindaca) con il 56,3%, seguita dal candidato del centrodestra Andrea Pezzotta (Fi, FdI, Lega, Lista civica Pezzotta sindaco, Bergamo ideale) con il 40,3% e da Vittorio Apicella del M5s 3,4%. Copertura del campione 15%.