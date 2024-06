Chi è Luigi Marattin, il deputato di Italia Viva che si candida per il post Renzi e che punta a un nuovo Terzo Polo

«La rottura del Terzo Polo è stato un crimine politico» ma «stavolta penso di mettermi in gioco direttamente». Ad affermarlo è Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, che a pochi giorni dal deludente risultato ottenuto alle europee dai due partiti che prima componevano l'ex terzo polo, Italia Viva e Azione, si è detto pronto a candidarsi per la nuova leaderhip di Iv. «Spero che ci sia correttezza», ha affermato.

Renzi-Bonino e Calenda sono fuori. Il leader di Azione: «Non mi dimetto»

La notizia della candidatura di Marattin giunge dopo che il leader di Iv ha indetto negli scorsi giorni un congresso di partito per l'autunno 2024, che segnerà una nuova fase costituente per Italia viva, con l'obiettivo di ricostruire un progetto di centro.

Questo ha portato all'esigenza di trovare il nome di un nuovo leader da porre alla guida. Si è delineato così il nome di Marattin.

Chi è Luigi Marattin?

«Un professore universitario con la passione della cosa pubblica», scrive sul suo blog. Dopo aver studiato economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali all'Università degli Studi di Ferrara, e aver concluso un dottorato di ricerca in economia politica all'Università degli Studi di Siena, Marattin diventa professore economia politica presso il dipartimento di scienze economiche dell'Università di Bologna. Intanto però parallelamente, la grande passione per la politica «Fin da ragazzo mi sono definito un liberale progressista», scrive.

Inizia la sua carriera politica nel 1999 candidandosi al consiglio circoscrizionale di Ferrara. Eletto consigliere comunale nel 2004, aderisce ai Democratici di Sinistra e poi al Partito Democratico. Nel 2010 diventa assessore al Bilancio di Ferrara e 4 anni dopo è nominato consigliere economico del premier Matteo Renzi, ruolo confermato dal suuo successore, Paolo Gentiloni nel 2016. Alle elezioni politiche del 2018 viene candidato alla Camera dei deputati, tra le liste del Pd e viene eletto come deputato. Poi la svolta in Iv: a seguito della scissione nel Pd da parte del gruppo dei parlamentari renziani, aderisce nel settembre 2019 ad Italia Viva, diventando vice-capogruppo vicario del gruppo parlamentare.

Riconciliazione con Azione

«Da un anno Enrico (Costa) ed io giriamo l’Italia per dimostrare che su contenuti e prospettiva politica non vi è differenza tra Iv e Azione, e a fine mese riprenderemo a farlo - sostiene il politico in un intervista al Riformista - La rottura del Terzo Polo è stato un crimine politico, di cui il deludente risultato di domenica è solo una conseguenza. Per il resto si, credo che il risultato delle elezioni europee – anche per come erano state impostate le campagne – abbia rappresentato la fine defi nitiva di un ciclo. Che ha iniziato a finire proprio con la rottura del Terzo Polo nell’aprile 2023». Sui punti di attrito tra i due partiti, «Il gruppo unico Iv-Azione ce l’avevamo, e funzionava benissimo: non ci siamo mai trovati in disaccordo su un singolo emendamento o questione. Per questa legislatura la vedo difficile: prima dobbiamo prendere atto della fine di un ciclo e ricostruire daccapo tutto, creando le condizioni politiche per un nuovo progetto per le elezioni del 2027. Ma deve essere un progetto che parta dal basso, coinvolgendo energie nuove. E non dalle lotte intestine tra gruppi dirigenti».

I temi

Il deputato di Iv chiarce subito i temi da cui vorrebbe partire: «Da trent’anni abbiamo uno dei tassi di crescita medi più bassi del Pianeta, non bisogna parlare di redistribuzione del reddito ma di creazione di reddito e distribuzione di opportunità. Il paese non cresce più non perché lo Stato non spende più abbastanza (come dice la sinistra) o perché si sono aperti i mercati (come dice la destra), ma perché il Paese fin dagli anni Settanta ha spento i motori della produttività e non ha saputo adeguarsi alla rivoluzione della globalizzazione».