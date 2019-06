La Cgil vota Lega, tra gli iscritti cresce il gradimento per Matteo Salvini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cgil rossa? Macché. Sindacato cinghia di trasmissione tra Pd e mondo del lavoro? Nemmeno. Nel segreto dell’urna elettorale molti cigiellini hanno scelta la Lega di Matteo Salvini . Ma in tasca conservano la tessera del sindacato guidato da Landini. Quasi il 40% degli iscritti alla Cgil sostiene i partiti dell’alleanza populista gialloverde. Con una impennata della Lega alle ultime europee, che ha raggiunto il 18,5%.E un gradimento per Matteo Salvini che tocca ormai il 44%. Più di Luigi Di Maio, sceso al 39%, ma meno del premier Giuseppe Conte, che nella Cgil registra un gradimento del 58%, ben sopra la media nazionale. Questo dicono i dati presentati da Ipsos alla Scuola di alta formazione dei pensionati dello Spi Cgil. Nel complesso, viene fuori che tra i cgiellini il Pd e la sinistra mantengono sì il primato con quasi il 58%, ma il 38,4% dei tesserati all’ultima tornata elettorale europea si è diviso tra il Carroccio (18,5%) e i Cinque Stelle (19,9%), facendo registrare un travaso dai grillini alla Lega rispetto alle ultime politiche. Quando i pentastellati tra gli iscritti al sindacato rosso avevano raggiunto il 33%, mentre la Lega si era fermata al 10. Non barcolla insomma soltanto l'Emilia ma anche altri pezzi importanti della mitologia dell'Italia (ex) rossa cominciano molto fortemente a mischiare i colori, e il sindacato è uno di questi.