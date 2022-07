Centrodestra, vertice oggi alla Camera: arrivati Meloni, Salvini e Berlusconi (con Fascina)

Vertice di centrodestra oggi alla Camera. Poco dopo le 15, i leader sono arrivati alla spicciolata a Montecitorio per partecipare al summit di coalizione dopo le schermaglie su premier ed elezioni. Si tratta del primo vertice post-Draghi e il primo che si tiene in una "sede istituzionale", come chiesto da Fratelli d'Italia. Il luogo scelto per l'incontro è la sede del gruppo della Lega a Montecitorio.

Matteo Salvini arriva in giacca e jeans con scarpe da tennis tipo Superga. Silvio Berlusconi in completo blu stile '94 con cravatta e sneakers in tinta. Accompagnato dalla "quasi moglie" e deputata azzurra Marta Fascina, in abito lungo nero a grandi pois bianchi con maniche corte, capelli biondi sciolti e cerchietto in tinta col vestito. All'incontro arriva pure Giorgia Meloni. Per i centristi partecipano: l'Udc con il presidente Antonio De Poli, Maurizio Lupi, Noi per l'Italia con il presidente Maurizio Lupi e Coraggio Italia con il fondatore Luigi Brugnaro. L'ultima volta di Berlusconi presente fisicamente a Montecitorio fu in occasione delle consultazioni per il governo Draghi nel febbraio del 2021.