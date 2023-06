Cdm sulla violenza sulle donne: braccialetto elettronico, distanziamento e cartellino giallo: le nuove misure

Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 18 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno. Decreto-legge: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da attività dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (Presidenza - affari europei, sud, politiche di coesione e Pnrr); Disegno di legge: Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica (Famiglia, natalità e pari opportunità - interno - giustizia). E ancora, Disegno di legge: Delega al Governo in materia di florovivaismo - Esame preliminare - (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste); Decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici - Esame definitivo - (Cultura); Decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi - Esame definitivo - (Pubblica amministrazione); Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari dell'Ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa; Leggi regionali; Varie ed eventuali.