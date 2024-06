Sabato 1 Giugno 2024, 09:15

Non solo Marina, ma tanti esempi delle eccellenze italiane più rappresentative nel mondo. Quelle che, per dirlo con le parole del Regio decreto che istituì l’ordine al merito sul lavoro, si sono rese «benemerite», segnalandosi «nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'attività creditizia e assicurativa». E quindi, tra i 25 Cavalieri del Lavoro insigniti ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ecco produttori cinematografici, dirigenti dei principali colossi farmaceutici e artigiani diventati leader nel proprio settore.

Cavalieri del lavoro, tra innovatori e donne-leader

Tra questi Lucia Aleotti, presidente di Pharmafin, la holding che controlla il Gruppo Menarini, multinazionale di famiglia attiva nei settori farmaceutico e diagnostico; il presidente del gruppo Unipol, tra i leader assicurativi italiani, Carlo Cimbri,; il primo ad italiano di Louis Vuitton Pietro Beccari; la stilista Chiara Boni; il produttore di elettrodomestici Paolo Bertazzoni e Raffaella Leone, figlia del regista e sceneggiatore Sergio, ad di Leone Film Group, azienda di produzione e distribuzione cinematografica fondata nel 1989 dal padre.

Eccellenze che hanno portato in alto il made in Italy come la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli o Aquilino Carlo Villano, fondatore, presidente e ad di Officine Meccaniche Irpine (componentistica per i settori aerospaziale, della difesa e dell’automotive). O Giovanni Sgariboldi fondatore dell’azienda che produce e distribuisce profuimi Euroitalia; l’amministratore delegato della Alma Petroli Antonio Serena Monghili; Fabio Ravanelli, il presidente di Mirato, azienda attiva nel settore della cura del corpo con diversi marchi tra cui Intesa e Breeze; Enrico Samer della Samer & co. Shipping, colosso attivo come agente marittimo; Edoardo Roncadin della Bofrost Italia, con cui produce e commercializza a domicilio alimenti surgelati. E ancora Fausto Manzana di GPI Gruppo, attivo in forniture informatiche; l’ad di Hitachi Rail Giuseppe Marino; il presidente della Banca popolare pugliese Vito Antonio Primiceri; il titolare della catena alberghiera Delphinia Francesco Giovanni Muntoni; Duilio Paolino di Cosmo, leader nel settore dei macchinari agricoli; Eufrasio Anghileri di Eusider; Matteo Lunelli di Lunelli Spa; Giovanni Arena del Gruppo VéGé; Giorgio Campagnolo del gruppo F.lli campagnolo produce abbigliamento sportivo e, infine, Carmine Caputo del gruppo che dal 1924 produce farine per la gastronomia artigianale italiana.