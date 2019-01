Cattolici, la sferzata di Bassetti: «Impegnatevi in politica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Cei sferza ancora una volta i cattolici ad un rinnovato impegno politico invitandoli aripartire dall'esempio di don Luigi Sturzo. L' appello ai «liberi e forti» lanciato cent'anni fa da Sturzo, dice Bassetti sul Settimanale dell' Osservatore Romano da oggi in edicola, lascia «grandi eredità su cui vale la pena riflettere» di umanità, cultura e la fede. Quindi «lo spirito di servizio all'umanità ferita e travolta dalla Prima guerramondiale».Eredità che, secondo Bassetti, «parlano all'uomo contemporaneo, interrogano profondamente la nostra società così marcatamente individualista e nichilista e soprattutto esortano a una riflessione profonda tutti i cattolici. Perché quell'appello è il prodotto di una stagione alta e nobile del cattolicesimo politico italiano che ha dato un contribuito fondamentale a costruire l'Italia contemporanea e a formare una civiltà basata sull'umanesimo cristiano. Una civiltàbasata sulla dignità incalpestabile della persona umana che rinuncia, in nome del Vangelo, a ogni volontà di oppressione del povero e a ogni rigurgito xenofobo o razzista».«Essere liberi e forti - dice Bassetti - prima di tutto, essere fedeli al Vangelo in ogni campo dell'agire umano, anche in quello politico, e farsi annunciatori gioiosi dell'amore di Cristo con mitezza, sobrietà e carità. In secondo luogo, significa resistere alla tentazione di seguire i falsi profeti che celebrano Dio soltanto con la bocca ma che invece celebrano se stessi e non sanno amare. E infine significa farsi difensori coraggiosi della persona umana in ogni momento dell'esistenza: perché la vita non si uccide, non si compra, non si sfrutta e non si odia».