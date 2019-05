La governatrice umbra Catiuscia Marini: «Lascio quando voglio dal Pd troppi sbagli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono tornata a casa dopo il ricovero di una notte in ospedale, ma non ancora bene. La tensione di questi giorni l'ho sentita troppo, devo riguardarmi e fare accertamenti».«Il medico mi ha prescritto cinque giorni di riposo».«Vedremo, questo non l'ho deciso. Prima voglio sentire la mia maggioranza».«Sì, ci sono atti formali e politici. Siamo un'istituzione, io sono stata eletta dai cittadini».«No, e perché?».«Non era un voto di fiducia. Ho sempre votato in Aula tutti gli atti, anche quelli che mi riguardano in prima persona».«Sono altre le cose irrituali».«Sto facendo da capro espiatorio per tutta l'Umbria in chiave Europee».«Ma lo sa che da codice etico del Pd non sarei nemmeno obbligata a lasciare?».«No, cito solo le nostre regole interne. Ho ricevuto pressioni».«Certo, ma potrò tutelare il lavoro che ho fatto in questi anni e l'autorevolezza delle istituzioni che rappresento?».«Non lo sento dal 2 maggio: lo trova normale? Il commissario che ha nominato, Walter Verini, l'ho visto il 17 aprile e poi basta. E non ha mai convocato gli organismi. Bisognava scegliere una figura fuori dalle dinamiche umbre per gestire il caso».«Io tutelo l'autonomia del mio ente e ci sono dei passaggi politici e istituzionali di cui voglio e devo tener conto».«Lo sarà, quando starò meglio».Ride «Al di là di questo, il problema è che su di me si sono giocate dinamiche congressuali in vista del voto. Possibile che in questi giorni tanti big del mio partito mi abbiano chiamato e Zingaretti mai?».«Gli risponderei. Forse Nicola è stato consigliato male, non so più cosa pensare».«Ma santo cielo, ma perché nessuno si interroga sul voto di sabato scorso?».«Macché. C'è stato solo un voto chiaro in maggioranza. E poi sono al secondo mandato e non mi candiderò più».«Sì, sono una convinta europeista: lo dice la mia storia».«Non ho ancora deciso. Vediamo».